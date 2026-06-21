Fidan, ABD'li Danışman Boulos'u Kabul Etti

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire ziyareti kapsamında, ABD Başkanı'nın Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Massad Boulos'u kabul etti.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire ziyareti kapsamında bugün ABD Başkanı'nın Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Massad Boulos'u kabul etti.
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