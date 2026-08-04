Fidan, Amman'da Kudüs Toplantısına Katılacak - Son Dakika
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Fidan, Amman'da Kudüs Toplantısına Katılacak

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenecek Kudüs konulu bakanlar toplantısına katılacak. Toplantıda Kudüs'ün statüsü, Gazze'deki ateşkes, İsrail'in uygulamaları ve iki devletli çözüm ele alınacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Ürdün'ün ev sahipliğinde Amman'da düzenlenecek Kudüs konulu bakanlar toplantısına katılacak.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin ev sahipliğinde yarın Amman'da düzenlenecek Kudüs konulu bakanlar toplantısında yer alacak.

Toplantıda, Türkiye ve Ürdün'ün yanı sıra Filistin, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar, Endonezya, Bahreyn, Irak, Fas, Tunus, Cezayir, Somali ve Malezya'dan üst düzey yetkililer ve Arap Birliği Genel Sekreteri hazır bulunacak.

Toplantı kapsamında, Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünün korunmasının önemi ve bununla bağlantılı hususların ele alınması, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki gelişmeler ile İsrail'in uluslararası hukuka aykırı uygulamalarının değerlendirilmesi, Gazze'deki ateşkes süreci, Filistin meselesi bağlamında yaşanan son gelişmeler ve iki devletli çözüm vizyonunun hayata geçirilmesine yönelik uluslararası çabaların gözden geçirilmesi, bölgesel barış ve istikrarın güçlendirilmesi amacıyla ortak tutum ve işbirliği imkanlarının istişare edilmesi bekleniyor.

Fidan, birçok konunun altını çizecek

Bakan Fidan'ın toplantı kapsamında yapacağı hitabında, Kudüs'ün Müslümanlar bakımından taşıdığı dini, tarihi ve kültürel önemi vurgulaması, şehrin tarihi ve hukuki statüsünün korunmasının uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunun altını çizmesi, İsrail'in Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeye yönelik uygulamaları, yerleşimci terörü ve provokatif eylemleri ile Kudüs'teki Hristiyan kutsal mekanları ve kurumlarını hedef alan ihlallerinden duyulan endişeyi dile getirmesi bekleniyor.

Bazı ülkelerin büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımalarının uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olduğunu, bu uygulamaların şehrin uluslararası kabul görmüş statüsünü zedelediğini ve iki devletli çözüm perspektifine zarar verdiğini vurgulaması öngörülen Bakan Fidan'ın, Doğu Kudüs'te Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesi ve ev yıkımları dahil şehrin demografik yapısını değiştirmeye yönelik uygulamalardan duyulan derin endişeyi ifade etmesi, Batı Şeria'da fiili ilhak politikaları ile yerleşimci terörünün giderek arttığına dikkati çekmesi, uluslararası toplumun İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden uygulamalarına karşı somut adımlar atmasının ve işlenen suçların cezasız kalmamasının önemine işaret etmesi de planlanıyor.

Fidan'ın, Türkiye'nin Gazze Barış Planı'nın uygulanmasına yönelik yol haritasının oluşturulmasına yapıcı katkılar sunduğunu, söz konusu sürecin Batı Şeria ve Doğu Kudüs bakımından da olumlu sonuçlar doğurmasının beklendiğini belirtmesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin, Gazze Barış Planı'nın uygulamaya konulmasına yönelik yol haritasının üzerinde sağlanan mutabakata rağmen Gazze'yi hedef almayı sürdürmesinin kabul edilemez olduğunu ve en güçlü şekilde kınanması gerektiğini aktarması öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın ayrıca, bölgeyi mütemadiyen bir çatışma sarmalı içinde tutarak kendi yayılmacı gündemini ilerletmek isteyen Netanyahu'ya karşı uluslararası diplomatik baskının artırılmasında toplantıya katılan tarafların oynayabileceği kilit rollerin altını çizmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Hakan Fidan, Güncel, Kudüs, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fidan, Amman'da Kudüs Toplantısına Katılacak - Son Dakika

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