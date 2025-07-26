Fidan, Balkanlar Barış Platformunun birinci toplantısını İstanbul'da gerçekleştirdiklerini duyurdu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Balkanlar Barış Platformunun birinci toplantısını Dışişleri Bakanları seviyesinde bugün, İstanbul'da düzenlediklerini bildirdi.

Bakan Fidan, X sosyal medya platformundan Balkanlar Barış Platformuna ilişkin paylaşım yaptı.

Fidan, Balkanlar'da barış ve istikrara katkı sunmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurdukları "Balkanlar Barış Platformu"nun birinci toplantısını Dışişleri Bakanları seviyesinde, bugün, İstanbul'da gerçekleştirdiklerini belirtti.

Platformun, siyasi düzeyde samimi ve hedefe dönük gayriresmi bir diyalog zemini oluşturduğunu aktaran Fidan, böylece bölgesel sahiplenme ve kapsayıcılık ilkeleri temelinde, diyalog ve işbirliğini kurumsallaştırmayı, bölge ülkeleri arasında yapıcı istişare imkanı oluşturmayı ve ortak refahı önceleyen projeleri teşvik etmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Fidan, bu çerçevede, bugün yaptıkları toplantıda AB'ye üyelik süreçleriyle ilgili konularda bilgi alışverişinde bulunulması, bağlantısallık, gençlik, eğitim, savunma sanayi ve bölgesel sorunlara ilişkin görüş oluşturulması, ilerleyen dönemde bu platformun liderler seviyesinde toplanması hususlarında mutabık kaldıklarını, müteakip toplantılara İstanbul'un ev sahipliği yapması ve platformun altı ayda bir düzenli olarak bir araya gelmesi yönünde de fikir birliğine vardıklarını duyurdu.

Bu girişimlerinin mevcut mekanizmalara alternatif olmadığını, aksine bu süreçleri destekleyeceğini vurguladıklarını belirten Fidan, Türkiye'nin Balkanlar'daki barış ve istikrara stratejik önem atfetmekte olup bu yönde farklı platformlarda yapıcı katkı sunmaya devam edeceğine işaret etti.