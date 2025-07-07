Fidan, Belarus Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'da Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov ile bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, dün Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen BRICS Zirvesi kapsamında Belarus Dışişleri Bakanı Rıjenkov??????? ile görüştü.
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