Fidan, Cenevre'de Guterres ile Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kıbrıs konulu gayriresmi toplantıya katılmak üzere bulunduğu Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri'nin ev sahipliğindeki Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya katılmak üzere gittiği İsviçre'nin Cenevre kentinde BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü.