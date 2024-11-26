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Fidan: Cezasızlık Barışa Engel

Fidan: Cezasızlık Barışa Engel

Dışişleri Bakanı Fidan, BM toplantısında adaletin önemini vurguladı, cezasızlığı eleştirdi.

26.11.2024 20:51
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı'nda, "İnsanlığa karşı işlenen suçlar cezasızlıkla ödüllendirilemez. Eğer adalet yerini bulmazsa bu durum, Orta Doğu'da barış şansını engelleyecek kuşaklar arası kırılmalara yol açacaktır. Bu nedenle böylesine kritik bir dönemde İttifak'ın mesajlarının net şekilde duyulmasını sağlamak için her zamankinden daha yüksek sesle konuşması hayati önem taşımaktadır" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Portekiz'in Cascais kentinde düzenlenen BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Toplantının açılışında konuşan Fidan şunları kaydetti:

"İttifakı ya da değerlerini hafife alamayız. Özellikle de başta Orta Doğu olmak üzere süregelen savaşlar nedeniyle uluslararası sistemin son derece parçalanmış olduğu bu dönemde. Bu İttifakın vizyonu her cephede artan saldırılara maruz kalmaktadır. Açılış oturumunda Orta Doğu'da devam eden soykırım ile ilgili endişelerimizi dile getirmiştik. Bir kez daha yinelemek isterim. İnsanlığa karşı işlenen suçlar cezasızlıkla ödüllendirilemez. Eğer adalet yerini bulmazsa bu durum, Orta Doğu'da barış şansını engelleyecek kuşaklar arası kırılmalara yol açacaktır. Bu nedenle böylesine kritik bir dönemde İttifak'ın mesajlarının net şekilde duyulmasını sağlamak için her zamankinden daha yüksek sesle konuşması hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle İttifakımız daha güçlü, daha görünür, diyalog ve anlayışın önündeki tüm sorunlara işaret etmekte daha etkili olmalıdır.

Dostlar Grubu üyeleri olarak hepinizi vizyonumuzun çok taraflı olarak ulusal platformlarda sahiplenilmesini güçlendirmeye teşvik ediyorum. İttifakın bölgesel forumlarını yeniden canlandırmayı düşünebiliriz. Bu forumlar geçmişte başarılı olmuş, belirli bölgeleri yakından ilgilendiren konuların tartışılmasında ilerleme kaydetmemize vesile olmuştu. Ayrıca İttifakı yeterli mali kaynaklarla da desteklememiz gerekiyor."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Dış Politika, Hakan Fidan, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

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