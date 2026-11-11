Fidan, COP31 Antalya zirvesinde Suriye Devlet Başkanı Şara ve Şeybani ile görüştü

Fidan, COP31 Antalya zirvesinde Suriye Devlet Başkanı Şara ve Şeybani ile görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'daki COP31 Liderler Zirvesi kapsamındaki temaslarında Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüştü. Görüşme, Fidan'ın Antalya'daki COP31 temasları kapsamında gerçekleşti.
(ANTALYA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi kapsamındaki temaslarını sürdürüyor. Fidan, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüştü.
Kaynak: ANKA
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