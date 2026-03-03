Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile telefonda görüşme yaptı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis ve IKBY Başkanı Barzani ile görüşmelerinde bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.
Fidan'dan bölgesel liderlerle kritik telefon görüşmesi
