Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiev ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Bakan Fidan, telefon görüşmesinde, görevine yeni başlayan Bulgar mevkidaşı Georgiev'i tebrik etti.
Görüşmede, ikili ve bölgesel konular ele alınırken Fidan, Türkiye'nin, Bulgaristan ile ilişkilerinin daha da güçlenmesine atfettiği önemi vurguladı.
Son Dakika › Güncel › Fidan'dan Bulgar Bakan'a Tebrik Telefonu - Son Dakika
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