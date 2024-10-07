Fidan'dan Recai Kutan için başsağlığı mesajı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 94 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kişiliği, çizgisi ve duruşu ile örnek teşkil eden, kıymetli dava ve devlet adamı Sayın Recai Kutan'a yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.