Fidan, Doha'da Hamas ile Görüştü

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile bir araya geldi. Görüşmede, ateşkesle ilgili konular ve Gazze'deki insani durum ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile bir araya geldi. Açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan Doha'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile görüştü. Görüşmede ateşkesle ilgili konular ve Gazze'deki insani durum ele alındı" ifadelerine yer verildi.