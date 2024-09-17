Fidan, Gazze için Ürdün'de toplanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fidan, Gazze için Ürdün'de toplanacak

Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze'deki ateşkes ve insani yardım için İİT-Arap Birliği toplantısına katılacak.

17.09.2024 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu Toplantısı'na katılmak üzere Ürdün'e gidecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Gazze'de sürekli ateşkesin bir an önce sağlanması amacıyla İİT ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu kapsamında görüşmelerini sürdürüyor.

Temas Grubu Toplantısı'nda "Gazze'de devam eden soykırımın sonlandırılması, İsrail- Filistin ihtilafına son verilmesi ve iki devletli çözümün uygulanması için atılabilecek adımların" görüşüleceği belirtildi.

Gazze'ye acil ve kesintisiz insani yardımın ulaşması ve bu kapsamda Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) çalışmalarına desteğin artırılması da toplantıda ele alınacak.

Bakan Fidan'ın, Amman'daki toplantıda Filistin Devleti'nin BM'ye tam üye olması ve daha fazla ülke tarafından tanınması için İsrail ile bu girişime karşı çıkan diğer ülkelere yönelik baskının artırılması hususunu vurgulaması ve Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine açılan soykırım davasına daha fazla ülkenin müdahil olması yönündeki çağrısını yinelemesi öngörülüyor.

İİT-Arap Birliği Gazze Temas Grubu üyesi bakanların ziyaret kapsamında Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından kabul edilmeleri bekleniyor.

Toplantı, BM Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası'na giden süreçte Filistin meselesine yönelik çabaların uluslararası gündemin üst sıralarındaki yerini korumasına katkı sağlayacak.

İİT ve Arap Birliğinin oluşturduğu Temas Grubu

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 11 Kasım 2023'te düzenlenen İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülke ile bahse konu iki örgütün Genel Sekreterleri, "tüm üye devletler adına Gazze'deki savaşı durdurmak için uluslararası girişimlerde bulunma ile kalıcı ve kapsamlı barışın sağlanması için ciddi ve gerçek bir siyasi süreç başlatmakla" görevlendirilmişti.

Bu kapsamda, Dışişleri Bakanları düzeyinde teşkil edilen İİT-Arap Birliği Gazze Temas Grubu, Dışişleri Bakanı Fidan'ın da iştirakiyle Londra, Paris, New York, Washington, Ottawa, Brüksel, Oslo ve Madrid'in de aralarında olduğu çeşitli merkezlerde Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması amacıyla ortak girişimlerde bulunmuştu.

13 Eylül'de Madrid'de Dışişleri Bakanı Fidan ile İİT-Arap Birliği Gazze Temas Grubu Dışişleri Bakanlarının yanı sıra İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Slovenya Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı-Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Nijerya ve İrlanda'dan da temsilcilerin katılımıyla geniş katılımlı bir görüşme gerçekleştirilmişti.

Toplantı sonunda kabul edilen bildiride, Filistin'in bir an önce tanınması ve iki devletli çözüme destek verilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulunulmuş, artan uluslararası hukuk ihlallerine değinilerek, Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve Batı Şeria'da Filistinlileri hedef alan saldırılara son verilmesi gerektiği vurgulanmıştı.

Bildiride, Gazze'ye acil ve kesintisiz insani yardım ulaşması gerektiği belirtilmiş ve UNRWA çalışmalarına destek beyan edilmişti.

Eylül sonunda yapılması planlanan BM Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası vesilesiyle New York'ta yeni bir toplantı düzenlenmesi kararı alınmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Hakan Fidan, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Hukuk, Gazze, Ürdün, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fidan, Gazze için Ürdün'de toplanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:57 THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı
01:06 Lübnan’da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia
23:44 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü İşte İsrail’in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo
20:42 Nevzat Bahtiyar’ın evinde hareketlilik Cinayeti çözecek deliller mi bulundu Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?
14:50 Narin Güran’ın ölüm nedeni kesinleşti Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış
10:18 Manisa’da vahşet Bacakları kesilmiş halde bulundu Manisa'da vahşet! Bacakları kesilmiş halde bulundu
10:11 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu’ndan yardım talep etti 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu'ndan yardım talep etti
10:10 Sedat Şahin’in ’yeğeni’ Yunanistan’da yakayı ele verdi Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi
10:06 Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı
10:02 Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü
09:57 Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti
09:50 Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
09:30 Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 03:33:10. #1.13#
SON DAKİKA: Fidan, Gazze için Ürdün'de toplanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement