Fidan, Gazze için Ürdün'de toplanacak

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu Toplantısı'na katılmak üzere Ürdün'e gidecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Gazze'de sürekli ateşkesin bir an önce sağlanması amacıyla İİT ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu kapsamında görüşmelerini sürdürüyor.

Temas Grubu Toplantısı'nda "Gazze'de devam eden soykırımın sonlandırılması, İsrail- Filistin ihtilafına son verilmesi ve iki devletli çözümün uygulanması için atılabilecek adımların" görüşüleceği belirtildi.

Gazze'ye acil ve kesintisiz insani yardımın ulaşması ve bu kapsamda Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) çalışmalarına desteğin artırılması da toplantıda ele alınacak.

Bakan Fidan'ın, Amman'daki toplantıda Filistin Devleti'nin BM'ye tam üye olması ve daha fazla ülke tarafından tanınması için İsrail ile bu girişime karşı çıkan diğer ülkelere yönelik baskının artırılması hususunu vurgulaması ve Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine açılan soykırım davasına daha fazla ülkenin müdahil olması yönündeki çağrısını yinelemesi öngörülüyor.

İİT-Arap Birliği Gazze Temas Grubu üyesi bakanların ziyaret kapsamında Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından kabul edilmeleri bekleniyor.

Toplantı, BM Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası'na giden süreçte Filistin meselesine yönelik çabaların uluslararası gündemin üst sıralarındaki yerini korumasına katkı sağlayacak.

İİT ve Arap Birliğinin oluşturduğu Temas Grubu

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 11 Kasım 2023'te düzenlenen İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülke ile bahse konu iki örgütün Genel Sekreterleri, "tüm üye devletler adına Gazze'deki savaşı durdurmak için uluslararası girişimlerde bulunma ile kalıcı ve kapsamlı barışın sağlanması için ciddi ve gerçek bir siyasi süreç başlatmakla" görevlendirilmişti.

Bu kapsamda, Dışişleri Bakanları düzeyinde teşkil edilen İİT-Arap Birliği Gazze Temas Grubu, Dışişleri Bakanı Fidan'ın da iştirakiyle Londra, Paris, New York, Washington, Ottawa, Brüksel, Oslo ve Madrid'in de aralarında olduğu çeşitli merkezlerde Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması amacıyla ortak girişimlerde bulunmuştu.

13 Eylül'de Madrid'de Dışişleri Bakanı Fidan ile İİT-Arap Birliği Gazze Temas Grubu Dışişleri Bakanlarının yanı sıra İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Slovenya Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı-Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Nijerya ve İrlanda'dan da temsilcilerin katılımıyla geniş katılımlı bir görüşme gerçekleştirilmişti.

Toplantı sonunda kabul edilen bildiride, Filistin'in bir an önce tanınması ve iki devletli çözüme destek verilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulunulmuş, artan uluslararası hukuk ihlallerine değinilerek, Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve Batı Şeria'da Filistinlileri hedef alan saldırılara son verilmesi gerektiği vurgulanmıştı.

Bildiride, Gazze'ye acil ve kesintisiz insani yardım ulaşması gerektiği belirtilmiş ve UNRWA çalışmalarına destek beyan edilmişti.

Eylül sonunda yapılması planlanan BM Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası vesilesiyle New York'ta yeni bir toplantı düzenlenmesi kararı alınmıştı.