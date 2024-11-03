Fidan Guelleh ile Görüştü - Son Dakika
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Fidan Guelleh ile Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh ile bir araya geldi.

03.11.2024 17:56
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- Dışişleri Bakanı Fidan, Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh ile görüştü

CİBUTİ - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti'de diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Türkiye- Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı katılmak üzere geldiği ülkede Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh ile görüştü.

Kaynak: İHA

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