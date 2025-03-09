Fidan, Güler ve Kalın Ürdün'de Toplandı

- Bakanlar Fidan ve Güler ile MİT Başkanı Kalın, 4 ülkeden mevkidaşları ile bir araya geldi

AMMAN - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'nin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay ve istihbarat başkanlarının katılımıyla yapılan toplantıya katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın oluşturduğu Türk heyetin Ürdün temasları sürüyor. Bakanlar Fidan ve Güler ile MİT Başkanı Kalın, başkent Amman'da Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'nin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay ve istihbarat başkanlarının katılımıyla yapılan toplantıya katıldı.

Türk heyet erken saatlerde "Türkiye-Ürdün 3+3 Toplantısı"na katılmıştı.