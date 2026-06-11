Fidan'ın Bulgaristan Ziyareti - Son Dakika
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Fidan'ın Bulgaristan Ziyareti

Fidan\'ın Bulgaristan Ziyareti
11.06.2026 20:43
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Dışişleri Bakanı Fidan, Bulgaristan ziyaretinde iki ülke arasındaki bağları güçlendirdiklerini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya yaptığı ziyaretin ardından, "Ziyaretimiz bir kez daha gösterdi ki milletlerimiz arasında kurulan güçlü bağlar yalnızca bugünü değil, ortak geleceğimizi de şekillendirmektedir." ifadesini kullandı.

Bakan Fidan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, komşu ve müttefik Bulgaristan ile köklü tarihi, beşeri ve kültürel bağlar olduğuna işaret ederek, Sofya'da yapılan ziyaretin ortaklığı ve bölgesel işbirliğini daha da güçlendireceğine yürekten inandığını belirtti.

Bulgar mevkidaşı Velislava Petrova-Chamova başta olmak üzere tüm Bulgar yetkililere, sıcak misafirperverlikleri ve ziyaretin başarıyla tamamlanmasına yaptıkları katkılar için teşekkür eden Fidan, "Cumhurbaşkanı (İliyana) Yotova, Başbakan (Rumen) Radev ve Dışişleri Bakanı Petrova-Chamova ile yaptığımız görüşmeler enerji, ulaştırma, bağlantısallık ve savunma sanayi gibi stratejik alanlarda işbirliğimizi daha da derinleştirebileceğimizi bir kez daha gösterdi. Bu doğrultuda birlikte çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Fidan, şöyle devam etti:

"Ziyaretimiz vesilesiyle, TİKA Başkanlığı dönemimizden bu yana yakından tanıma fırsatı bulduğumuz soydaşlarımızla yeniden bir araya gelmekten mutluluk duydum. Ayrıca Bulgaristan'da faaliyet gösteren iş insanlarımızla görüşerek onların çalışmalarını ve katkılarını yerinde değerlendirme imkanı bulduk. Soydaşlarımızın ve iş insanlarımızın Bulgaristan'ın huzur ve refahına yaptıkları katkıları memnuniyetle ve gururla takip ediyoruz."

Bulgaristan Müslümanlarının ilim ve irfan yuvası olan Sofya Yüksek İslam Enstitüsünün 2025-2026 akademik yılı mezuniyet törenine katılmanın ayrı bir gurur kaynağı olduğunun altını çizen Fidan, şunları kaydetti:

"İnançlarını, kimliklerini ve kültürel miraslarını yaşatarak geleceğe yürüyen bu pırıl pırıl gençlerle tanışmak bizleri gerçekten umutlandırdı. Ziyaretimiz bir kez daha gösterdi ki milletlerimiz arasında kurulan güçlü bağlar yalnızca bugünü değil, ortak geleceğimizi de şekillendirmektedir. Bu anlayışla, Bulgaristan'la ilişkilerimizi karşılıklı saygı, ortak çıkar ve iyi komşuluk temelinde daha da ileri taşımakta kararlıyız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fidan'ın Bulgaristan Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Muhlis Çetin Muhlis Çetin:
    bence iyi bir şey Bulgaristan ile komşu olarak ilişkilerimizi geliştirmek doğru bir adım gibi geldi bana ziyaret yapıp görüşmeler yapmak hep faydalıdır tabii ki özellikle de gençlerle bir araya gelmeleri ilim enstitüsünde bu tür çalışmalar oldukça önemli buluyorum ama tabii abartmamak lazım her şeyi 0 0 Yanıtla
  • Elif Şansal Elif Şansal:
    her ziyarette aynı laflar işte ?? güçlü bağlar ortak gelecek vs vs ama ne çıkıyo sonunda emin değilim ya ?? 0 0 Yanıtla
  • Emel Cennet Ozkan Emel Cennet Ozkan:
    ya bu ziyaretler ne zaman başladı ki şimdi haber olmuş bulunuyor herkes söylüyo da işin sonunda bi somut sonuç çıkıyor mu merak ettim çünkü stratejik işbirliği daha da derinleşecek dediler ama geçen sene de aynı şeyleri söylemişlerdi nereye gitti o derinleşmeler 0 0 Yanıtla
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