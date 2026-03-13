Fidan, Katar ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

Görüşmelerde, bölgedeki durum ele alındı ve son gelişmeler değerlendirildi.

Telefon görüşmesinde ayrıca bakanlar, Türkiye'ye yönelen füze konusunda dayanışma ve desteklerini ifade etti.