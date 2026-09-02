Fidan, Katar ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla Gazze başta olmak üzere bölgeyi görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı. Görüşmelerde Gazze başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmeleri yaptı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın Al Sani ve Safedi ile yaptığı telefon görüşmelerinde, Gazze başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.
Kaynak: AA
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