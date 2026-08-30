Fidan, Libya Genelkurmay Başkan Vekili'ni Kabul Etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın Genelkurmay Başkan Vekili Selahaddin en-Nemruş ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Vekili Selahaddin en-Nemruş'u Ankara'da kabul etti.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Libya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Vekili en-Nemruş ile Ankara'da görüştü.
Kaynak: AA
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