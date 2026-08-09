Mekke İttifakı\'na Yeni Ülkeler Katılabilir

Dışişleri Bakanı Fidan, uluslararası alanda ses getiren Mekke İttifakı'na daha başka ülkelerin de katılabileceğini belirtti. Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonunun "üç ülkeyle sınırlı kalmamak" olduğunu dile getirdi.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı'nın "Editör Masası" isimli programına konuk olarak gündemdeki konulara dair soruları yanıtladı.

Cuma günü, Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na dair açıklamalarda bulunan Fidan, "Cumhurbaşkanımızın vizyonunda bizim üç ülkeyle sınırlı kalmamamız, büyümemiz, gerekirse bütün ülkeleri bu çatının altında toplamamız var. Bu, bölgeye kalıcı istikrarı getirecek en önemli adım. Bu bölge, son yüz yıldır Osmanlı'nın çekilmesinden beri istikrarsızlıkla anılan bir bölge" ifadelerini kullandı.

Anlaşmaya ilişkin hazırlıkların uzun süredir devam ettiğini belirten Fidan, "Bunları tam 2 yıl 8 aydır ben ortaklarımızla, imza attığımız ortaklarla ve diğer bölge ülkeleriyle kesintisiz konuşuyorum" dedi. Bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini ve ekonomik geleceklerini daha kurumsal yapılar üzerinden garanti altına almaları gerektiğini ifade eden Fidan, dışarıdan gelen güçlerin bölgedeki sorunları çözmek yerine daha ağır hale getirdiğini ifade etti.

Anlaşmanın imzacı ülkelere yükümlülük getirdiğini de belirten Fidan, bir ülkenin saldırıya uğraması durumunda ihtiyaç duyduğu desteği kendisinin tanımlayacağını aktardı. Bakan Fidan, bu desteğin istihbarat, lojistik ve mühimmattan askeri birliklerin gönderilmesine kadar farklı aşamalarda olabileceğini belirtti.

Anlaşma kapsamında Dışişleri ve Savunma Bakanları ile Genelkurmay Başkanlarından oluşacak siyasi ve askeri bir komite kurulacağını belirten Fidan, alınan kararların uygulanmasını takip edecek bir genel sekreterlik oluşturulacağını da sözlerine ekledi.

Genel Sekreterlik merkezi Suudi Arabistan'da olacak

Kurulması planlanan genel sekreterliğin merkezinin Suudi Arabistan'da olacağını belirten Fidan, ortak tatbikatlar, eğitim faaliyetleri, istihbarat paylaşımı, lojistik ve savunma sanayisi iş birliğinin de ittifakın çalışma alanları arasında bulunacağını söyledi.

Üç ülkenin ittifakın "çekirdek ülkeleri" olduğunu belirten Fidan, başka ülkelerin de yapıya katılmak istediğini, bir sonraki aşamada Mısır'ın da ittifaka dahil olacağına inandığını ifade etti.

"Bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimiz değil"

Dışişleri Bakanı Fidan, Mekke Anlaşması ile kurulan ittifakın olası tehdit algısına ilişkin değerlendirmesinde de, "Yazıya bağladığımız bir ortak tehdit yok. Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye'nin dış politika tavırlarına baktığınızda yayılmacı politikaları olan ülkeler değil. Kendi sınırları içerisinde kendi dertleriyle, kalkınmalarıyla meşguller. Bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil" dedi.

"İster bölge içinden ister dışından saldırıya uğramadığı sürece bu ittifakın herhangi bir ülkeyle alıp veremediği olamaz" ifadelerini kullanan Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hiçbir şekilde farklı coğrafyaları, farklı öncelikleri birbiriyle çatışır halde tutacak değiliz." ifadelerini kullandı. Fidan azrica, adını vermek istemediği bazı ülkelerin bu ittifaka katılmak istediğini de dile getirdi.

ANKA/ ET