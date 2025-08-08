Fidan Mısır'a Gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fidan Mısır'a Gidiyor

08.08.2025 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşecek, bölgesel konuları ele alacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Mısır'ı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

Bakan Fidan'ın Mısır ziyareti kapsamında yapacağı görüşmelerde ikili konular ve bölgesel gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulacak.

Temaslarda iki ülkenin çok boyutlu işbirliğinin her alanda daha da geliştirilmesine yönelik somut adımların istişare edilmesi ve Hamas ile İsrail arasında, Mısır, Katar ve ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen ateşkes görüşmelerinin son durumuna dair değerlendirmeler paylaşılacak.

Gazze'deki soykırımın sona erdirilmesine ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılmasına yönelik ortak çabaların ele alınacağı görüşmelerde İsrail'in iki devletli çözümü hedef alan eylemlerinin ve Gazze'yi ilhaka yönelik son adımlarının bölgesel barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğu vurgulanacak.

Ayrıca, ABD'nin New York kentinde 28-30 Temmuz'da düzenlenen, Türkiye'nin de katıldığı Filistin konulu Uluslararası Konferans'ın çıktıları değerlendirilecek, Libya, Sudan ve Somali başta olmak üzere Kuzey ve Doğu Afrika ile Sahel kuşağındaki sınamalar ve iki ülkenin bölgesel istikrara sunabileceği katkılar ele alınacak.

Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile İstanbul'da 20- 21 Haziran'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu çerçevesinde bir araya gelmişti.

Bakan Fidan, son olarak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Arap Ligi (AL) Gazze Temas Grubu Toplantısı'na katılmak üzere 23 Mart'ta Kahire'yi ziyaret etmişti.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, 4 Şubat'ta Türkiye'ye ikili ziyarette bulunmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Hakan Fidan, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Gazze, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fidan Mısır'a Gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci mahkemede suçu bakın kime attı 999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci mahkemede suçu bakın kime attı
ABD’de binlerce hastaya bakan sahte hemşire gözaltına alındı Terfi bile teklif edilmiş ABD'de binlerce hastaya bakan sahte hemşire gözaltına alındı! Terfi bile teklif edilmiş
İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık gaz ihracatı anlaşması İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık gaz ihracatı anlaşması
Üzerine dolap devrilen kız çocuğu hayatını kaybetti Üzerine dolap devrilen kız çocuğu hayatını kaybetti
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı
Emre Altuğ yıllar sonra pişmanlığını açıkladı Emre Altuğ yıllar sonra pişmanlığını açıkladı

12:40
Adalet Bakanı Tunç: 30 tane AK Partili belediyeye de soruşturma açıldı
Adalet Bakanı Tunç: 30 tane AK Partili belediyeye de soruşturma açıldı
11:48
Kocasıyla birlikte bastığı kadını saçından sürükledi
Kocasıyla birlikte bastığı kadını saçından sürükledi
10:46
İsrail’in Gazze’yi topyekün işgal kararına Türkiye’den ilk tepki
İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına Türkiye'den ilk tepki
09:10
İsrail ordusu, Gazze’yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
31 Tem
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir
Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
16:55
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye’de Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye'de! Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba
16:49
Daha lig başlamadan şampiyonluk oranları açıklandı İşte favori
Daha lig başlamadan şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori
16:32
Sosyal medyada insanları tehdit eden şahıs tutuklandı
Sosyal medyada insanları tehdit eden şahıs tutuklandı
16:30
Seri katil şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı
Seri katil şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı
16:28
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi
16:28
Karabük’te ormanlık alanda yeniden yangın çıktı
Karabük'te ormanlık alanda yeniden yangın çıktı
16:28
Osimhen, Morata ve Icardi yok Galatasaray’ın kamp kadrosunda flaş eksikler
Osimhen, Morata ve Icardi yok! Galatasaray'ın kamp kadrosunda flaş eksikler
16:28
Bakan Fidan, Şam’da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi
Bakan Fidan, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi
16:21
Market zammının arkasındaki sessiz tehlike: İklim krizi soframızı tehdit ediyor
Market zammının arkasındaki sessiz tehlike: İklim krizi soframızı tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 13:20:42. #7.12#
SON DAKİKA: Fidan Mısır'a Gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.