Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova ziyareti kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanları Vladimir Medinskiy ve Igor Levitin'i kabul etti.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Moskova'ya ziyarette bulunan Fidan, Medinskiy ve Levitin ile ayrı ayrı görüştü.
Son Dakika › Güncel › Fidan, Moskova'da Putin'in Danışmanlarıyla Görüştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?