Fidan, NATO Dışişleri Toplantısına Katılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fidan, NATO Dışişleri Toplantısına Katılacak

20.05.2026 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç'te NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 21-22 Mayıs'ta İsveç'in Helsingborg şehrinde düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın katılacağı toplantıda, Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin hazırlıkları, İttifakın birliği, transatlantik işbirliği, savunma sanayisinin güçlendirilerek üretim kapasitesinin artırılması, Ukrayna'ya yardımların sürdürülmesi ve artan savunma harcamalarının yeteneklere dönüşümü gibi başlıkların etraflıca ele alınması öngörülüyor.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda İran bağlamındaki gelişmelerin ve Hürmüz Boğazı'ndaki durumun Avrupa-Atlantik güvenliği bakımından yansımaları ve küresel güvenlik ortamına etkilerinin, "İttifak'ın Güney'e yönelik politikalarının" ve Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere Avrupa-Atlantik güvenliğinde son dönemde yaşanan diğer gelişmelerin de toplantıda tartışılması bekleniyor.

Toplantı, 21 Mayıs'ta Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas'ın katılacağı NATO-Ukrayna Konseyi (NUK) formatındaki gayriresmi çalışma akşam yemeğiyle başlayacak.

Bakan Fidan, akşam yemeğinde Türkiye'nin, Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğini yineleyerek Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için Türkiye'nin sürdürmekte olduğu diplomatik çabalara değinecek.

NATO Ankara Zirvesi hazırlıkları

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, 22 Mayıs'ta yalnızca 32 NATO müttefiki ülkenin dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenecek oturumla devam edecek.

Fidan, bu oturumda, toplantının NATO Ankara Zirvesi öncesindeki son NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı olması sebebiyle müttefiklere Zirve hazırlıkları konusunda bilgilendirmede bulunacak.

Türkiye'nin Zirve'ye yönelik beklentilerini paylaşacak Fidan, Ankara Zirvesi'nin NATO'nun birlik ve bütünlüğünün teyit edildiği üst düzeyli bir etkinlik olması için ortaya koydukları gayretleri anlatacak.

Fidan, müttefikler arasındaki külfet paylaşımı ve transatlantik bağın korunması hususlarında Türkiye'nin değerlendirmelerini aktaracak.

Türkiye'nin NATO'ya katkıları hakkında bilgi vererek savunma harcamalarının yeteneklere dönüşümü konusunda Türkiye'nin örnek uygulamalarını dile getirecek Fidan, bu kapsamda transatlantik savunma sanayisi işbirliğinin İttifak içinde herhangi bir kısıtlama olmadan geliştirilmesi gerektiğini vurgulayacak.

Fidan, bütün istikametlerden yönelen her türlü tehdide mukabele edilmesini teminen "360 derece güvenlik yaklaşımının" öneminin altını çizerek bu kapsamda, İttifak'ın güney komşuluk bölgesiyle angajmanının geliştirilmesinin ve terörle mücadelenin ilerletilmesinin elzem olduğunu kaydedecek.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Politika, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fidan, NATO Dışişleri Toplantısına Katılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam’da kanlı saldırı Savunma Bakanlığı hedef alındı Şam'da kanlı saldırı! Savunma Bakanlığı hedef alındı
Estonya’da NATO’ya ait savaş uçağı, İHA’yı düşürdü Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü
Ateşe benzin döküyorlar Süper Lig’den düşen takımdan bomba bir açıklama daha Ateşe benzin döküyorlar! Süper Lig'den düşen takımdan bomba bir açıklama daha
Samsunspor, Galatasaray’ın iki yıldızını istiyor Samsunspor, Galatasaray'ın iki yıldızını istiyor
“Kara kutu“ denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı "Kara kutu" denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
Daha imza atmadan gözden çıkardı İşte Mourinho’nun gönderilmesini istediği isim Daha imza atmadan gözden çıkardı! İşte Mourinho'nun gönderilmesini istediği isim

13:12
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
12:42
“Sizinle dertleşmek istiyorum“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler
"Sizinle dertleşmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
12:29
Malatya merkezli 5.6’lık deprem artçı mı öncü mü Japon uzman bu illeri uyardı
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
12:03
Çin, ABD’den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
11:55
Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek
Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 13:23:41. #7.13#
SON DAKİKA: Fidan, NATO Dışişleri Toplantısına Katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.