Fidan, NATO Toplantısında Mevkidaşlarıyla Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumuna katıldı.
Dışişleri Bakanı Fidan, NATO'nun Brüksel'deki karargahında yapılan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantının ikinci gün oturumuna katılan Fidan, mevkidaşlarıyla ayaküstü görüşmeler yaptı.
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