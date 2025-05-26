Fidan, Rusya'da Resmi Ziyarette

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Rusya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Fidan'ın bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilmesi beklenirken; yarın da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşeceği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Rusya'ya resmi ziyarette bulunacak. Fidan'ın, Rusya Federasyonu ziyareti kapsamında bugün Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından kabul edilmesi beklenirken; Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinski ve Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narişkin ile görüşmesi de öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Fidan ayrıca, Rus-Türk İşinsanları Birliği Yönetim Kurulu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirecek. Bunun yanı sıra Fidan, yarın da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşecek.