Fidan, Suudi Bakan ile Görüştü

- Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud ile görüştü
RİYAD - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi. Bakan Fidan, temasları kapsamında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud görüşme gerçekleştirdi.
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