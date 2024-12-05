Fidan ve Aboul Gheit'ten Suriye Görüşmesi

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit ile bugün telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye'nin gözlemci üyesi olduğu Arap Ligi ile ilişkilerini güçlendirme konusundaki kararlılığını da dile getirdi.