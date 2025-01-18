Fidan ve Bayramov Bakü\'de Görüştü

- Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
BAKÜ - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çalışma ziyareti dolayısıyla geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Dışişleri Bakanlığında Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüşme gerçekleştirdi.
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