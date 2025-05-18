Fidan ve Bin Ferhan Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 2. Toplantısı marjında, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir araya geldi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Riyad'da, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bin Ferhan ile görüştüğü belirtildi.
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