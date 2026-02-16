Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefonda Filistin'deki son gelişmeleri değerlendirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile es-Safedi telefonda görüştü.
Görüşmede, Filistin'le ilgili son gelişmeler değerlendirildi.
Son Dakika › Güncel › Fidan ve es-Safedi'den Filistin Değerlendirmesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?