Fidan ve Gerapetritis Doha'da Görüştü

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan Doha'da Yunan mevkidaşı Yorgo Gerapetritis ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.