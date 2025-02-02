(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Fidan Doha'da Yunan mevkidaşı Yorgo Gerapetritis ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.
Son Dakika › Güncel › Fidan ve Gerapetritis Doha'da Görüştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?