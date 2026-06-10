Fidan ve Gerapetritis Sofya'da Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile Sofya'da görüştü" ifadelerine yer verildi.