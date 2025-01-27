Fidan ve Gerapetritis'ten Telefon Görüşmesi

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, uluslararası ve bölgesel gelişmeler ele alınırken, önümüzdeki dönemde yapılacak olan Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'ne yönelik hazırlıkları değerlendirdi.