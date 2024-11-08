Fidan ve Gerapetritis'ten Yapıcı Görüşme - Son Dakika
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Fidan ve Gerapetritis'ten Yapıcı Görüşme

Bakan Fidan, Yunanistan'da gerginlikleri barışçıl yöntemlerle ele alma vurgusu yaptı.

08.11.2024 23:17
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan'da mevkidaşı Yorgo Gerapetritis ile bir araya geldi. Bakan Fidan, iki ülke arasında gerginliğe neden olan tüm sorunların uluslararası hukuk, karşılıklı saygı ve iyi komşuluk ilkeleri temelinde ele alınmaya devam edileceğini kaydetti.

Bakan Fidan, Yunanistan'ın başkenti Atina'da mevkidaşı Yorgo Gerapetritis ile görüştü. Bakan Fidan, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Fidan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, Yunanistan'da gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ilişkilerimizin her boyutunu samimi ve yapıcı bir yaklaşımla ele aldık. Ülkelerimiz arasında görüş ayrılıkları olan bazı konular üzerinde de karşılıklı güven içinde istişarelerde bulunduk. Ege'yi barış denizine dönüştürme hedefimiz doğrultusunda, ülkelerimiz arasındaki olumlu iklimi kalıcı hale getirme konusunda hemfikiriz. Ege ve Doğu Akdeniz'de birbiriyle bağlantılı çok sayıda mesele var. Gerginlik yaratma potansiyeli olan tüm sorunları; uluslararası hukuk, karşılıklı saygı ve iyi komşuluk ilkeleri temelinde ele almaya devam edeceğiz. Bu yönde karşılıklı iradeye sahip olmamız başlı başına değerli bir kazanımdır. Yunanistan'da yaşayan azınlığımızın ve soydaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin tesisi ve kültürel mirasımızın korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu anlayışla, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyeleriyle bir araya geldik. Kıbrıs meselesinin Ada'daki gerçekler temelinde çözülmesine dair görüşlerimizi muhataplarımıza aktardık. Değerli mevkidaşım Gerapetritis'e nazik ev sahipliği ve içten karşılamaları için teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

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