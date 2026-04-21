Fidan ve Haimbe'den Protokol İmzası

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Zambiya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mulambo Haimbe ile Bakanlık'ta görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Zambiya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mulambo Haimbe ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki Bakan, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin Protokolü"nü imzaladı.
