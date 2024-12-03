Fidan ve Joly Brüksel'de Buluştu

- Dışişleri Bakanı Fidan, Kanadalı mevkidaşı Joly ile görüştü
BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, toplantı marjında Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile bir araya geldi.
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