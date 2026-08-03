Fidan ve Kuveytli Bakan Görüştü
Bakan Hakan Fidan, Kuveytli mevkidaşıyla bölgedeki durumu değerlendirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Fidan, Kuveytli mevkidaşı Sabah ile bölgedeki son durumu ele aldı.
Kaynak: AA
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