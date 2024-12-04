Fidan ve Lammy Brüksel'de Suriye'yi Ele Aldı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında İngiltereli mevkidaşı Lammy ile görüştü.

Görüşmede, Suriye konusu ele alındı.