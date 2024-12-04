Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında İngiltereli mevkidaşı Lammy ile görüştü.
Görüşmede, Suriye konusu ele alındı.
Son Dakika › Güncel › Fidan ve Lammy Brüksel'de Suriye'yi Ele Aldı - Son Dakika
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