Fidan ve Lammy Münih'te Bir Araya Geldi

- Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı Lammy ile bir araya geldi
MÜNİH - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı marjında İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'ya geldi. Bakan Fidan, konferans marjında İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya geldi.
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