Fidan ve Lavrov Antalya'da Görüştü

Haber: Melis Yıldırım - Kamera: Yasin Kabadayı
(ANTALYA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF-2025) kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.
"Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" temasıyla düzenlenen ADF-2025, Antalya Belek'teki NEST Kongre Merkezi'nde ikinci gününde devam ediyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ADF-2025 kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.
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