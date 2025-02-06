Fidan ve Lavrov'dan Suriye ve Ukrayna görüşmesi

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler ve Ukrayna'daki durum ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre iki Bakan ikili ilişkiler, Suriye'deki gelişmeler ve Ukrayna'daki durumu görüştü.