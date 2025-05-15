Fidan ve Rubio Antalya'da Bir Araya Geldi

(ANTALYA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'daki NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı marjında, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü.
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