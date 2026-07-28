Fidan ve Sudanlı Mevkidaşı Görüştü - Son Dakika
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Fidan ve Sudanlı Mevkidaşı Görüştü

Fidan ve Sudanlı Mevkidaşı Görüştü
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Dışişleri Bakanı Fidan, Sudan'daki çatışmaları çözme ve insani yardımları sürdüreceklerini açıkladı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sudanlı mevkidaşı Mohieddin Salem ile görüşmesine ilişkin, "Ülkedeki çatışmaların çözümüne yönelik çabaları desteklemeye devam edeceğimizi, Sudanlı kardeşlerimizin insani ihtiyaçlarını karşılamaya dönük çalışmalarımızı ve Sudan'ın yeniden inşası sürecinde kalkınma yardımlarımızı sürdüreceğimizi belirttik" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mohieddin Salem ile Ankara'da bir araya geldi. Fidan, X hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı, değerli kardeşim Sayın Mohieddin Salem'i bugün Ankara'da ağırladık. Görüşmelerimizde, Sudan'la ilişkilerimizin siyasi, ekonomik ve ticari boyutlarını kapsamlı şekilde ele aldık.

Ülkedeki çatışmaların çözümüne yönelik çabaları desteklemeye devam edeceğimizi, Sudanlı kardeşlerimizin insani ihtiyaçlarını karşılamaya dönük çalışmalarımızı ve Sudan'ın yeniden inşası sürecinde kalkınma yardımlarımızı sürdüreceğimizi belirttik.

Kıymetli mevkidaşımla ayrıca, başta Afrika Boynuzu olmak üzere, bölgedeki gelişmelere ve küresel güvenlik meselelerine dair kapsamlı istişarelerde bulunduk. Tarihi ve köklü bağlara sahip olduğumuz Sudan'ın bağımsızlığı, egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik ilkeli tutumumuzu sürdürecek, ilişkilerimizi karşılıklı saygı ve eşit ortaklık anlayışıyla derinleştirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Güvenlik, Güncel, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fidan ve Sudanlı Mevkidaşı Görüştü - Son Dakika

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