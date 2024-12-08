Fidan ve Tajani'den Suriye Vurgusu

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin önemi vurgulandı.

Dışişleri Bakanı Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani ile bugün telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin önemi vurgulandı. Ayrıca, geçiş sürecinde Suriye'deki dini azınlıkların korunması gerektiği kaydedildi.