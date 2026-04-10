FIFA Arena Projesi Türkiye'de Açılış Yaptı, Çocukların Spora Erişimi Hedefleniyor

Çocukların sahalara ulaşımını kolaylaştırmak için hayata geçirilen FIFA Arena projesinin Türkiye etabı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun katılımıyla resmi açılışını yaptı. Proje kapsamında, başta depremden etkilenen bölgeler olmak üzere Türkiye'de 11 adet saha tamamlandı. Riva'daki Spor Toto Teşkilatı Ortaokulu'nda bitirilen 9. sahanın açılışına çok sayıda davetli katıldı.

FIFA, 2025 yılında başlattığı projeyle dünya genelinde 100 ülkede 2031 yılına kadar en az bin sahayı hizmete sunmayı hedefliyor. Türkiye'de ise ilk etapta 60 sahanın tamamlanarak gençlerin spora erişiminin kolaylaştırılması planlanıyor. Bakan Bak, açılışta 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan milli takımı tebrik ederek, spor alanındaki başarıları vurguladı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Türkiye'de 60 saha planladıklarını ancak bu sayıyı 100'e çıkarabileceklerini belirtti. Infantino, projenin çocuklara sağlıklı bir ortamda futbol oynama fırsatı tanıdığını ve deprem bölgesindeki çocukların yüzünü güldürmeyi amaçladıklarını ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki maçlarını sabırsızlıkla beklediğini ekledi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, projenin hayalleri ve başarı hikayelerini yeşertecek bir yuva açtığını söyledi. FIFA Arena projesinin 2031 yılına kadar en az 1000 saha hedefiyle ilerlediğini ve Türkiye'nin bu projede yer alan ilk federasyonlardan biri olduğunu vurguladı. Tamamlanan sahaların, özellikle deprem bölgelerinde çocuklar için güvenli buluşma noktaları oluşturduğunu belirtti.