FIFA Başkanı Infantino'dan Çin'e Övgü

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CENEVRE, 1 Kasım (Xinhua) -- FIFA Başkanı Gianni Infantino, Çin'in genç futbol ligini geliştirme çabalarından övgüyle bahsetti.

Hükümet ve spor yetkilileriyle üst düzey toplantı için Shanghai'da bulunan Infantino, Çin ziyaretinin ikinci gününde Çin Spor Genel İdaresi Müdür Yardımcısı Zhang Jiasheng ve Çin Futbol Federasyonu (CFA) Başkanı Song Kai ile bir araya geldi. Görüşmede her iki taraf da Çin'deki futbol potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için işbirliği yapma sözü verdi.

Infantino, "Daha fazla gencin futbol oynamasını ve başarılı olmasını sağlamak için birlikte çalışma planlarını ve FIFA Forward programının futbol gelişimini nasıl ilerletebileceğini görüştük. FIFA'nın artan gençlik turnuvaları, tabandan gelişime yönelik ortak kararlılığı yansıtıyor. Bu güzel ülkenin muazzam futbol potansiyelinden yararlanmak için kaydedilen ilerlemeden etkilendim" dedi.

FIFA'ya göre Çin Futbol Federasyonu, genç oyunculara rekabetçi şekilde oynama şansı vermek için 2019'da FIFA Forward'ın desteğiyle yeniden yapılandırılmış haftalık Ulusal Gençlik Süper Ligi (NYSL) başlattı.

FIFA Forward ayrıca, 2024'ten itibaren üç sezon boyunca Çin lig sisteminin en üst üç liginden takımların ve bazı amatör takımların yer alacağı Çin Futbol Federasyonu Kupası müsabakasının organizasyonunu da finanse ediyor.