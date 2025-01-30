Figen Yüksekdağ'ın Ablası Saniye Yüksekdağ Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Figen Yüksekdağ'ın Ablası Saniye Yüksekdağ Hayatını Kaybetti

Figen Yüksekdağ\'ın Ablası Saniye Yüksekdağ Hayatını Kaybetti

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın ablası Saniye Yüksekdağ mide kanaması nedeniyle yaşamını yitirdi. Cenaze törenine katılanlar arasında yakınları ve belediye başkanı da bulundu.

30.01.2025 15:03  Güncelleme: 15:06
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ESKİ HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın mide kanaması nedeniyle hayatını kaybeden ablası Saniye Yüksekdağ (73) toprağa verilirken, cezaevinde olan Yüksekdağ cenazeye katılmadı.

Çukurova ilçesindeki evinde yalnız yaşayan Saniye Yüksekdağ'dan dün haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Yüksekdağ'ın öldüğünü belirledi. Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın ablası olan Saniye Yüksekdağ'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Bir süredir sağlık sorunları yaşadığı belirtilen Yüksekdağ'ın mide kanaması nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Emekli edebiyat öğretmeni olan Saniye Yüksekdağ'ın cenazesi, Yumurtalık ilçesi Gölovası Mahallesi Mezarlığı'na getirildi. Cenazeye, Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, DEM Parti'li milletvekili ve parti yöneticileri, ailesi ile yakınları katıldı. Yüksekdağ, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cezaevinde bulunan Figen Yüksekdağ, ablasının cenazesine katılmadı. (DHA

Haber- Kamera: Ceyhun ÖZER/CEYHAN,(Adana),

Kaynak: DHA

Figen Yüksekdağ, Politika, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Figen Yüksekdağ'ın Ablası Saniye Yüksekdağ Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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