SUVA, 25 Kasım (Xinhua) -- Fiji hükümeti, El Nino hava olayının etkisiyle şiddetlenen kuraklığa karşı önleyici tedbirleri artırırken ülke genelindeki tüm okullarda bu ayın sonundan itibaren eğitime ara verileceğini duyurdu.

Yetkililer, ülke genelinde ilan edilen afet durumu kapsamında öğrencilerin güvenliğini sağlamayı amaçlarken normalde 4 Aralık'ta sona ermesi planlanan üçüncü eğitim dönemini erken bitirme kararı aldı.

Fiji Eğitim Bakanlığı Daimi Sekreteri Navin Raj pazartesi günü yaptığı açıklamada, kararın Acil Durum Komitesi'nin tavsiyeleri doğrultusunda ve hükümetin Ulusal El Nino Hazırlık ve Müdahale Planı'yla uyumlu olarak alındığını belirtti.

Karara göre tüm okullar 30 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında kapalı olacak ancak öğretmenler ve diğer okul personeli görevlerine devam edecek.

Raj, önleyici tedbirin devam eden ulusal acil durum sırasında öğrencilerin karşı karşıya olduğu riskleri en aza indirmeyi ve güvenliklerini korumayı amaçladığını söyledi.

Başbakan Sitiveni Rabuka, kuraklığın kriz seviyesine ulaştığını gösteren güncel değerlendirmelerin ardından 18 Kasım'da Fiji genelinde ulusal afet durumu ilan etmişti.

Uzun süredir devam eden kuraklık, su güvenliği, tarımsal üretim, gıda tedariki ve elektrik üretimine ilişkin endişeleri artırırken, yetkililer durumun önümüzdeki aylarda daha da kötüleşebileceği uyarısında bulundu.