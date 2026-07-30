Fikri Mülkiyet Suçları Çalıştayı Tamamlandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Güvenlik Daire Başkanlığı Fikri Mülkiyet Suçları Merkez Şube Müdürlüğü ve Anadolu Ajansı (AA) işbirliğiyle düzenlenen "Fikri Mülkiyet Suçları ve Halk Sağlığı Çalıştayı" tamamlandı.

Ankara'da bir otelde düzenlenen çalıştayda fikri mülkiyet suçlarıyla mücadele alanındaki kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar, akademi ve özel sektör temsilcileri bir araya geldi.

İki gün süren çalıştayda, "sahte ilaçlar, sahte tıbbi cihazlar, sahte tohumlar, sahte tarım ilaçları, sahte kozmetik ürünleri, sahte oyuncaklar, sahte temizlik ürünleri, sahte tekstil ürünleri ve diğer tüketici ürünlerinin insan sağlığı, çevre, tarım ve kamu güvenliği üzerindeki etkileri" bilimsel ve uygulamaya dönük panel ve oturumlarda değerlendirildi.

Program kapsamında, sahteciliğin vergi kayıpları, kayıt dışı ekonomi, istihdam, üretim ve marka değerine verdiği zararlar, organize suç örgütleri ve terörün finansmanıyla bağlantısı, kolluk kuvvetlerinin değişen suç yöntemlerine karşı geliştirdiği yeni mücadele stratejileri, ulusal ve uluslararası uzmanların katılımıyla ele alındı.

EGM Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük, çalıştayın kapanışında yaptığı konuşmada, özel sektör temsilcileri, akademik çevreler ve uluslararası kuruluşlarla ortak bir hedef doğrultusunda bir araya geldiklerini ifade etti.

Çalıştay kapsamında gerçekleştirilen sunumlar ve paneller ile farklı bakış açılarının paylaşıldığını belirten Gölcük, "Çalıştay boyunca kurulan yeni işbirlikleri ve paylaşılan bilgi ve tecrübeler, mücadelemizde ortak bir anlayışın geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Bu ortak anlayış, sadece ülkemizde yürütülen çalışmalara değil, küresel ölçekte fikri mülkiyet suçlarıyla mücadeleye de önemli katkılar sağlayacaktır. Burada kurulan güçlü iletişim ve işbirliğinin gelecekte de artarak devam etmesini temenni ediyorum." diye konuştu.