Fikri Mülkiyet Suçları Çalıştayı Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fikri Mülkiyet Suçları Çalıştayı Tamamlandı

Fikri Mülkiyet Suçları Çalıştayı Tamamlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da düzenlenen çalıştay, fikri mülkiyet suçları ve halk sağlığı konularını ele aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Güvenlik Daire Başkanlığı Fikri Mülkiyet Suçları Merkez Şube Müdürlüğü ve Anadolu Ajansı (AA) işbirliğiyle düzenlenen "Fikri Mülkiyet Suçları ve Halk Sağlığı Çalıştayı" tamamlandı.

Ankara'da bir otelde düzenlenen çalıştayda fikri mülkiyet suçlarıyla mücadele alanındaki kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar, akademi ve özel sektör temsilcileri bir araya geldi.

İki gün süren çalıştayda, "sahte ilaçlar, sahte tıbbi cihazlar, sahte tohumlar, sahte tarım ilaçları, sahte kozmetik ürünleri, sahte oyuncaklar, sahte temizlik ürünleri, sahte tekstil ürünleri ve diğer tüketici ürünlerinin insan sağlığı, çevre, tarım ve kamu güvenliği üzerindeki etkileri" bilimsel ve uygulamaya dönük panel ve oturumlarda değerlendirildi.

Program kapsamında, sahteciliğin vergi kayıpları, kayıt dışı ekonomi, istihdam, üretim ve marka değerine verdiği zararlar, organize suç örgütleri ve terörün finansmanıyla bağlantısı, kolluk kuvvetlerinin değişen suç yöntemlerine karşı geliştirdiği yeni mücadele stratejileri, ulusal ve uluslararası uzmanların katılımıyla ele alındı.

EGM Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük, çalıştayın kapanışında yaptığı konuşmada, özel sektör temsilcileri, akademik çevreler ve uluslararası kuruluşlarla ortak bir hedef doğrultusunda bir araya geldiklerini ifade etti.

Çalıştay kapsamında gerçekleştirilen sunumlar ve paneller ile farklı bakış açılarının paylaşıldığını belirten Gölcük, "Çalıştay boyunca kurulan yeni işbirlikleri ve paylaşılan bilgi ve tecrübeler, mücadelemizde ortak bir anlayışın geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Bu ortak anlayış, sadece ülkemizde yürütülen çalışmalara değil, küresel ölçekte fikri mülkiyet suçlarıyla mücadeleye de önemli katkılar sağlayacaktır. Burada kurulan güçlü iletişim ve işbirliğinin gelecekte de artarak devam etmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Anadolu Ajansı, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Terör, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fikri Mülkiyet Suçları Çalıştayı Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fed, faiz kararını açıkladı Fed, faiz kararını açıkladı
Yasağı kaldıran Gaziantep FK’dan transfer şov: 7 isim birden açıklandı Yasağı kaldıran Gaziantep FK'dan transfer şov: 7 isim birden açıklandı
FIFA’dan Türk kulübüne ceza Lige -6 puanla başlayacaklar FIFA'dan Türk kulübüne ceza! Lige -6 puanla başlayacaklar
Giresun’da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Giresun'da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Gençlerbirliği’ne İrfan Can Eğribayat’ın ardından bir de Galatasaray’dan transfer Gençlerbirliği'ne İrfan Can Eğribayat'ın ardından bir de Galatasaray'dan transfer
Şamil Tayyar’dan Gelecek Partisi’nin kapatılmasına ilk yorum: Millet sahip çıkmıyorsa uzatmayacaksın Şamil Tayyar’dan Gelecek Partisi'nin kapatılmasına ilk yorum: Millet sahip çıkmıyorsa uzatmayacaksın

18:41
Resmi açıklama geldi UEFA’dan FIFA’ya boykot
Resmi açıklama geldi! UEFA'dan FIFA'ya boykot
18:36
Fenerbahçe’de ayrılık Aziz Yıldırım’a bağlı ’’Evet’’ derse bir devir kapanıyor
Fenerbahçe'de ayrılık Aziz Yıldırım'a bağlı! ''Evet'' derse bir devir kapanıyor
18:03
Fas’tan İspanya’ya göçmen akını
Fas'tan İspanya'ya göçmen akını
17:37
Ahbap soruşturmasında 7 kişi için tutuklama talebi
Ahbap soruşturmasında 7 kişi için tutuklama talebi
16:58
Edirne Milletvekili Ediz Ün, yeniden CHP’ye katıldı
Edirne Milletvekili Ediz Ün, yeniden CHP’ye katıldı
14:34
Siyaseti bırakan Davutoğlu’nun “Erdoğan“ hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun "Erdoğan" hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 18:52:10. #.0.2#
SON DAKİKA: Fikri Mülkiyet Suçları Çalıştayı Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.