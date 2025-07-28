Fildişi Sahili'nde katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 51 yaralı - Son Dakika
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Fildişi Sahili'nde katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 51 yaralı

Fildişi Sahili\'nde katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 51 yaralı
28.07.2025 16:04
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Fildişi Sahili'nde bir yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 16 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi yaralandı.

Fildişi Sahili'nde yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı.

YOLCU OTOBÜSÜ İLE KAMYON ÇARPIŞTI: 16 ÖLÜ, 51 YARALI

Ulaştırma Bakanlığının açıklamasına göre, ülkenin Abidjan'dan sonra en büyük ikinci kenti San Pedro ile Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu arasında sefer yapan yolcu otobüsü, kamyonla çarpıştı. Kazada 16 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi yaralandı. Yaralılar, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

ÜLKEDE SIK SIK ÖLÜMCÜL TRAFİK KAZALARI YAŞANIYOR

Ocak ayında da kamyonla yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 15 kişi ölmüş, 23 kişi yaralanmıştı. Yaklaşık 31 milyon nüfusa sahip Fildişi Sahili'nde kötü durumdaki yollar, altyapının yetersizliği, dikkatsiz sürücüler ve eksik sinyalizasyon nedeniyle ölümlü trafik kazalarına sık rastlanıyor.

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun (UNECE) 2024 verilerine göre, ülkedeki trafik kazalarında her 100 bin kişide 21 kişi hayatını kaybetti. Fildişi Sahili'nde gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 7'sine mal olan trafik kazaları, az gelişmiş bir ülke için ciddi ekonomik yük anlamına geliyor.

Birleşmiş Milletler Küresel Yol Güvenliği Fonunun (UNRSF) verilerine göre, trafik kazalarına bağlı ölüm oranı dünya genelinde her 100 bin kişide 17 iken Afrika kıtasında bu oran 26'ya kadar çıkıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fildişi Sahili'nde katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 51 yaralı - Son Dakika

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