Filenin Sultanları Şampiyon!

(ANKARA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi final maçında karşılaştığı Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Karşılaşmanın ilk setini 25-23 kaybeden Filenin Sultanları, ikinci sette rakibini 25-23'lük skorla geçerek durumu 1-1'e getirdi.

Büyük çekişmeye sahne olan üçüncü seti 26-24 kazanan milliler, maçta 2-1 öne geçti. Dördüncü sette de üstün oyununu sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, seti 25-21, karşılaşmayı ise 3-1 kazanarak FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

Filenin Sultanları, 2023'te ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı.